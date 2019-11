Ultimo aggiornamento: 13:12

Acccertamenti fiscali e tutela del contribuente: sono stati questi i temi di un interessante convegno che si è svolto presso la sala di rappresentanza della Palazzo della Provincia di Frosinone.Sono stati toccati temi di maggior rilievo su tutti i tipi di accertamenti fiscali come accessi, ispezioni, verifiche e perquisizioni, nonché avvisi di accertamento e contraddittorio.In particolare è stato evidenziato il contenuto dell’art. 39 D.L. 124 del 26 ottobre 2019 che dispone importanti novità di carattere penale (“Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti”) più marcate in tema di dichiarazione dei redditi e di Iva, la così detta “frode fiscale”, che vede un rilevante innalzamento delle sanzioni ed un abbassamento delle soglie di punibilità.Il convegno organizzato dall’ordine dei commercialisti di Frosinone, Latina e Cassino nonché dagli avvocati di Frosinone, alla presenza del cons. Paolo Sordi, presidente del tribunale di Frosinone, ha visto la partecipazione di illustri relatori come il Prof. Avv. Baldassarre Santamaria, professore di diritto tributario presso l’Università di Tor Vergata, noto esponente del mondo accademico ed orgoglio del territorio da cui ha avuto i natali, il Prof. Avv.Giulio Prosperetti, Giudice della Corte Costituzionale, il Gen.D. Michele Carbone, Comandante Regionale del Lazio della Guiardia di Finanza, Cons. Annamaria Fasano, Giudice 5°sez. Tributaria Suprema Corte di Cassazione- Vice Presidente Regionale Associazione Magistrati Tributari, l’Avv. Francesco Raponi, notaio in Frosinone e docente di Diritto Tributario nella scuola notarile Anselmo Anselmi, il Dott. Angelo Parisi, Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza e il prof. Sergio Santoro, Pres. Aggiunto del Consiglio di stato.Durante il convegno il Prof.Avv.Baldassarre Santamaria ha presentato il suo cinquantunesimo volume, edito dalla WoltersKluwer Cedam, intitolato “Accertamenti Fiscali e sistema sanzionatorio” che fornisce una approfondita trattazione di tutte le tipologie degli accertamenti fiscali e altresì una esposizione dettagliata di tutto il sistema sanzionatorio penale e amministrativo, aggiornato alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.