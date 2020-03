Ultimo aggiornamento: 09:36

I rapinatori non si fermano nemmeno davanti al Coronavirus, anzi numerosi di questi sfruttano il fatto di utilizzare le mascherine anticovid per mettere a segno i colpi. Con il volto travisato è molto più facile per loro non essere riconoscibili. Deve averla pensata allo stesso modo un rapinatore solitario che martedì scorso, con il volto travisato da sciarpa e mascherina ed armato di coltello ha fatto irruzione all’interno della farmacia "Sorda" in piazza Valchera a Frosinone nella parte alta della città. L'uomo minacciando i presenti si è fatto consegnare l’incasso della giornata. Il bottino si aggira intorno ai mille euro. Il malvivente ( dalle prime informazioni raccolte sembra che avesse un accento italiano) con il volto coperto e con in pugno l’arma da taglio, dopo aver fatto irruzione nella farmacia si è dileguato per le strade del centro storico della città. Non è escluso che il bandito potesse avere avuto un complice che lo stava aspettando poco distante dal locale. L’ubicazione della farmacia che si trova all’interno di una piccola piazza nel cuore del centro storico della città, non consentirebbe tra l’altro ai malviventi di mettere a segno un colpo utilizzando la vettura proprio perchè data la penuria di parcheggio, l'auto sarebbe stata notata . A questo da aggiungere che in questi giorni gli automobilisti che percorrono le strade cittadine sono soggetti a severi controlli da parte delle forze dell’ordine. A causa del propagarsi del Coronavirus tutti i cittadini debbono uscire soltanto per motivi di assoluta necessità. Dunque l’ipotesi più accreditata resta quella della fuga a piedi per i vicoli del centro storico. Tornando alla rapina, non appena i titolari hanno fatto scattare l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti unitamente ai colleghi della Squadra Mobile. Nel giro di pochi minuti i poliziotti si sono recati sul posto mettendo in atto il piano antirapina predisponendo numerosi posti di blocco. Ma al momento del bandito ancora nessuna traccia. Gli agenti di polizia hanno provveduto a raccogliere tutti gli elementi che potessero in qualche modo portare all’identificazione del malfattore. Al momento si battono tutte le piste. Compresa quella della tossicodipendenza. Qualcuno che potrebbe aver messo a segno il colpo per acquistare dosi di stupefacente. Le indagini proseguono a ritmo serrato.