Omicidio Morganti: 16 anni a tre imputati, Franco Castagnacci assolto. Bagarre in tribunale

Sedici anni di carcere a Michel Fortuna, Mario Castagnacci e Paolo Palmisani. Assolto Fanco Castagnacci. Questa la sentenza letta pochi minuti fa dai giudici della Corte di Assise di Frosinone per l'omicidio di Emanuele Morganti, morto a seguito di un pestaggio nel marzo del 2017 ad Alatri.

La Corte ha respinto le richieste della Procura che contestava l'omicidio volontario e per questo aveva chiesto l'ergastolo per Fortuna, e pene tra dai 28 ai 24 anni, per gli altri. Secondo i giudici invece, come richiesto dalla difesa degli imputati, si è trattato di omicidio preterintenzionale.

Escluso il coinvolgimento di Franco Castagnacci. Gli imputati oggi non erano presenti. Al termine della lettura della sentenza, fuori dall'aula è scoppiata la bagarre con le proteste veementi dei familiari di Emanuele Morganti.

