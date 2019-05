Educazione stradale, mille bambini e commozione al 'Premio Cocco 2019'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Premio Cocco 2019, mille bambini in festa a parlare di educazione stradale e rispetto delle regole alla Villa Comunale. È quanto andato in scena oggi nel capoluogo finalmente baciato dal sole in occasione della premiazione del concorso che ogni anno, da quindici anni, ricorda la scomparsa per incidente stradale di Roberto Cocco sulla Monti Lepini. Dopo qualche ora di canti, balli e giochi, gli oltre mille bambini delle scuole di alcuni comuni dell’Hinterland frusinate (Alatri, Anagni, Ferentino, Frosinone, Collepardo, Ceccano, Fumone) hanno preso posto e assistito alla premiazione delle classi che hanno ottenuto i migliori risultati nel concorso a quiz in tema di codice della strada ed educazione stradale. Presente anche l’Automobile Club Frosinone, ente partner dell’evento, che ha messo in palio una tessera ACI per uno dei docenti classificati nel concorso ad essi riservato e consegnata dal presidente Maurizio Federico. La conduzione della premiazione è stata affidata alla storica madrina, Paola Palleschi con la supervisione di Franco Cocco e sua moglie Loredana Martino.Due i fuori programma che hanno emozionato una mattinata già suggestiva per i temi che tocca e per la memoria del giovane Roberto: il saluto al’Ispettore superiore Pietro Giannitti della Polizia Locale di Frosinone che dopo 35 anni di onorata carriera dal primo giugno andrà in pensione ed ha scosso positivamente la platea con la propria commozione ricevendo una targa dalle mani di Franco Cocco e del Comandante Donato Mauro e l’applauso spontaneo che si è levato per Claudio Martino, pilastro di tutto il movimento delle famiglie di vittime della strada provinciale e nazionale che, ha superato un difficile momento personale sedendo in prima fila oggi.Le classi prime classificate sono risultate: per le scuole medie la Seconda B dell’Istituto Giorgi di Ferentino, seguita dalla seconda A della Dante Alighieri di Alatri e dalla Seconda B del Sacchetti Sassetti sempre di Alatri; per le scuole elementari primo classificato la Quinta A della Scuola Paolini di Ferentino; secondo classificato la Quinta A del Collesilvi Ferentino e terzo classificato la Quinta B dei Cavoni di Frosinone. Per gli insegnanti, i due che hanno risposto a più quiz ministeriali in modo corretto sono stati Giusy Cirillo prima classificata e Stefano Veronese, secondo classificato.