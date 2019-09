E' morto il giornalista ciociaro Pierluigi Tamburrini, era rimasto coinvolto in un grave incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Pierluigi Tamburrini, orginario di Atina, a 15 mesi di distanza dal grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto.Tamburrini, 'Pier', come veniva chiamato da amici e colleghi, avevo solo 45 anni. Il decesso è avvenuto sabato mattina, all'ospedale civile di Venezia, dove Tamburrini era ricoverato da alcuni mesi. Lascia la moglie, Martina, ed una figlia in tenera età.Il sindacto Giornalisti del Veneto, così come hanno singolarmente molti colleghi, ha espresso cordoglio allafamiglia, e sul proprio sito ha pubblicato un ritratto di Tamburrini, ricordando la sua passione per il mestiere, lacuriosità, la grande professionalità. «Era un giornalista affamato di cultura Pierluigi», ha scritto il collega e amicoRaffaele Rosa. Originario di Atina ( Frosinone), Tamburrini si era innamorato subito di Venezia, avviando qui la sua carriera, e poi formando la sua famiglia. Addetto stampa del Comune di San Donà di Piave (Venezia), e della ex Provincia di Venezia, aveva collaborato per numerose testate locali: Epolis, Il Gazzettino, Venezia News, Il Gazzettino Illustrato, Laguna Mare, L'Illustre. La data del funerale non è ancora stata fissata.