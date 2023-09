Droga per il figlio in carcere nascosta in bocca, ma il fiuto di "Spike" la scopre: arrestata

Una donna di 60 anni è stata arrestata per aver tentato di portare in carcere hashish e cocaina al figlio detenuto. E' accaduto nella casa circondariale di Frosinone. A darne notizia è il sindacato "Sinappe" che si è congratulato con gli agenti intervenuti e soprattutto il nucleo cinofili della polizia penitenziaria di Roma. I cani (in particolare Spike) hanno immediatamente annusato lo stupefacente sulla donna e successivamente a seguito di perquisizione personale è stata rinvenuta la droga ben occultata in bocca. La successiva perquisizione del veicolo in uso alla donna ha dato esito negativo. «La segreteria nazionale e regionale del Sinappe esprime le più vive congratulazioni al personale operante, per l’impegno profuso a difesa della legge, delle istituzioni e della collettività tutta».