Ultimo aggiornamento: 14:15

Pensavano di aver svoltato la giornata, ma per una coppia di giovani di Sora è finita con due denunce.Ecco perché. Un uomo aveva effettuato un prelievo presso un bancomat delle poste centrali ma, tradito dalla fretta, appena effettuata l’operazione, ha ritirato la scheda dimenticando di prendere il denaro nel frattempo era stato erogato.Un attimo dopo, una coppia si è avvicinata al bancomat per effettuare analoga operazione e ha trovato la gradita sorpresa del denaro ancora presente nella bocchetta di erogazione.I due, una giovane del luogo ed un cittadino albanese, si sono gaurdati intorno con fare circospetto e hanno preso il denaro, per poi procedere ad operare sul bancomat senza però effettuare alcun prelievo, ma soprattutto senza restituire la somma di cui si erano impropriamente impossessati.L’uomo, che aveva effettuato la precedente operazione invece, resosi conto dell’errore, ha scoperto che il denaro era stato comunque “scalato” dal conto corrente e che qualcuno lo aveva prelevato.Gli accertamenti del personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Sora hanno portato all’identificazione dei due giovani, che sono stati poi deferiti all’Autorità Giudiziaria per furto.