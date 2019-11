Omicidio di Emanuele Morganti, scarcerato anche Michel Fortuna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Paolo Palmisani, il 24enne di Alatri coinvolto nel processo Morganti che è stato scarcerato nei giorni scorsi (il giovane sta scontando i domiciliari in una struttura a Rieti) si aprono le porte della casa circondariale anche per Michel Fortuna il giovane frusinate di 25 anni condannato a 16 anni insieme a Mario Castagnacci e allo stesso Palmisani della morte di Emanuele Morganti, il ragazzo di 20 anni residente a Tecchiena morto a due passi dal «Mirò», un locale notturno di Alatri, la sera del 24 marzo del 2017.Nella giornata di ieri è stata accolta l'istanza di scarcerazione di Michel Fortuna, presentata dai difensori Bruno Giosuè Naso e Cristhian Alviani.Istanza nella quale è stato evidenziato che il loro assistito è incensurato e che non sussisterebbe alcuna possibilità di fuga.Il ragazzo, tra l'altro, avrebbe adottato all'interno del penitenziario una condotta ineccepibile, tanto che gli era stata data la possibilità di lavorare nelle cucine del carcere.Pertanto, nel pomeriggio di ieri, Michel Fortuna (al quale è stato applicato il braccialetto elettronico) ha lasciato la casa circondariale ed è stato accompagnato in una abitazione a confine tra la provincia ciociara e quella pontina, dove si trovano alcuni suoi parenti che lo ospiteranno.