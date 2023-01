Sabato 14 Gennaio 2023, 07:44

Il Covid continua ad uccidere anziani e persone fragili. Nelle ultime 24 ore in Ciociaria ci sono state altre due vittime: si tratta di un uomo di 92 anni residente a Frosinone e di una donna di 79 anni residente a Piglio. Salgono a sette, così, i decessi nelle prime due settimane del 2023. Queste le vittime: l'11 gennaio un uomo di 81 anni residente a San Giovanni Incarico; l'8 gennaio un uomo di 78 anni residente ad Acuto; il 4 gennaio un uomo di 84 anni residente a Torrice; il 3 gennaio un uomo di 81 anni residente a Fontechiari e il primo gennaio un omo di 72 anni residente a Monte San Giovanni Campano.

IL QUADRO

Sono tendenzialmente in calo i contagi: nella giornata di ieri su 667 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore ci sono stati 86 casi più 11 fuori provincia. I negativizzati sono stati 189, mentre gli attuali positivi sono 1.249. Sono stabili i ricoveri: sono 57, ma in attesa di ricovero nel pomeriggio di ieri ve ne erano 13.

Un dato, quello registrato in provincia di Frosinone, che ricalca il dato regionale. Nel lazio ieri su 2.513 tamponi molecolari e 9.180 tamponi antigenici per un totale di 11.693 tamponi, sono stati registrati 986 nuovi casi positivi (-178), 7 decessi (+3), 663 i ricoverati (-25), 27 le terapie intensive (-3) e +1.438 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,7%. Questo il quadro nelle province laziali: Asl di Latina 146 i nuovi casi; Asl di Rieti 20 nuovi casi a Viterbo 37 i nuovi casi. A pressare è anche l'influenza stagionale e la circolazione del virus sinciziale, per questo si susseguono gli appelli alla vaccinazione. Ieri dalla regione Lazio è stato spiegato che «sono state distribuite oltre 1 milione 260 mila di dosi di vaccino ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta».