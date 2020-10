Il Covid entra anche nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano. Positivi un impiegato e un operaio che ieri, terminata la settimana di Cassa integrazione da una settimana, sono rimasti a casa e hanno comunicato la loro positività. I due dipendenti della Fca hanno parte degli altri 40 positivi comunicati ieri nel bollettino della Regione Lazio. Nei primi quattro giorni della settimana (lunedì-giovedì) raggiunta 108.

La mappa

Gli ultimi 40 casi sono stati resi noti dalla Regione Lazio nel pomeriggio di ieri, i centri interessati sono: Sora (9 casi), Cassino (8), Frosinone (4), Pontecorvo (3), Isola Liri (3), Fiuggi (2), Ceccano (1), Cervaro (1), Sant’Elia Fiumerapido (1), Castelnuovo Parano (1), Arpino (1), Villa Santa Lucia (1), Fontechiari (1), Castelliri (1), Ceprano (1) e Vallerotonda (1) e Supino (1). I nuovi positivi con sintomi lievi o asintomatici sono 38, in ospedale 2 persone: una risiede a Sora e l’altra a Ceccano. Tra i positivi 9 studenti e un bimbo di 3 anni, il più anziano ha 77 anni.

Nelle scuole

Osservate speciali le scuole in cui, negli ultimi giorni, si casi di positività. A Cassino dopo i casi al Liceo Scientifico, che rimarrà chiuso fino al 13 ottobre, è terminato il periodo di auto isolamento per il sindaco Enzo Salera: la figlia che frequenta il liceo classico, dove c’era stato un positivo, è risultata negativa.

Un altro caso c’è stato all’istituto “Pertini” di Alatri, alcune classi sono state isolate e la dirigenza ha annunciato l’avvio della didattica a distanza. «In attesa delle indicazioni dei medici competenti - è stato spiegato dalla scuola - che non ci sono ancora pervenute, ad esclusivo scopo cautelativo, si è deciso, all’interno del gruppo di prevenzione Covid di Istituto, di avviare la didattica a distanza, fino a data da definirsi, le lezioni nelle classi a cui appartengono gli studenti considerati contatti stretti dei positivi».

Gli altri Comuni

A Isola Liri nelle ultime 48 ore ci sono stati 5 contagi, facendo salire il totale dei casi Covid a 20 come comunicato dal il sindaco Massimiliano Quadrini. A Pontecorvo negli ultimi giorni ci sono stati 6 positivi, il sindaco Anselmo Rotondo ha lanciato un appello: «Sono stato costretto a riprendere alcuni giovani che alla villa comunale non indossavano la mascherina». Accorato appello anche del sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi. A Guarcino, invece, la locale squadra di calcio, che milita in Promozione, è stata messa in quarantena dopo la positività di un giocatore.

Drive-in sotto pressione

Nel Lazio ieri sono stati eseguiti 13 mila tamponi per un totale di 359 positivi, 6 decessi e 81 guariti. «I drive-in sotto pressione verranno raddoppiati e già oggi quattro in più», ha fatto sapere l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato, il quale ha aggiunto: «È stata emanata anche una circolare esplicativa a medici, pediatri e tutte le strutture del Sistema sanitario regionale (la diagnosi di primo livello si fa con i tamponi rapidi che consentono una risposta immediata, le validazioni dei casi positivi si fanno con il test molecolare».

Assunzioni per l'equipe Covid scuola

Sono 73 i candidati che hanno risposto alla manifestazione d’interesse indetta dalla Asl di Frosinone per gli 11 incarichi di dirigente medico necessari a formare l’equipe Covid Scuola. Le assunzioni saranno immediate con contratto a tempo indeterminato o libero professionale. Nell’equipe saranno presenti specialisti di diverse discipline: epidemiologia e sanità pubblica, igiene, organizzazione dei servizi di base, malattie infettive, pediatria e medicina interna.

Alla manifestazione d’interesse hanno potuto partecipare anche i medici specializzandi e quelli che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale oltre a quelli laureati e abilitati in medicina e chirurgia generale.

Alla procedura sono stati ammessi tutti e 73 i candidati, ora quindi si passerà alla selezione. La manifestazione, pubblicata lo scorso 15 settembre, è scaduta il 21 dello stesso mese. Ma ora è stato necessario apportare alcune modifiche. La selezione verrà fatta da un’apposita commissione sulla base dei titoli.

