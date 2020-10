Alla luce delle nuove evidenze e della mutata situazione epidemiologica, è fondamentale il ricorso appropriato ai test disponibili per la ricerca diretta del virus SARS-CoV-2 al fine di garantire una capacità diagnostica adeguata alle esigenze assistenziali e di sanità pubblica, con un utilizzo razionale dei mezzi a disposizione. La regione Lazio ha emanato una circolare con i chiarimenti su tamponi e test sierologici. La circolare è firmata da Giuseppe Spiga (direttore dell’area rete ospedaliera), Alessandra Barca (dirigente area promozione della salute e prevenzione), dal direttore Renato Botti.



«Si richiama pertanto la necessità - si legge nel documento - di prestare attenzione alla corretta modalità di prescrizione, anche al fine di orientare gli assistiti al corretto accesso alle strutture sanitarie per l’esecuzione del test. Nello specifico, si rammenta che i test finalizzati alla ricerca precoce e attiva del virus e alla definizione diagnostica sono a carico del SSR, mentre l’esecuzione di test diagnostici richiesti per motivi diversi da quelli clinici e di sanità pubblica, ad esempio per viaggi all’estero (laddove richiesti da stati esteri o aziende) o richieste spontanee, sono erogati senza alcun onere per il SSR». In allegato ci sono le tabelle riassuntive con le indicazioni e modalità di prescrizione del test più frequenti.

Covid, il fisico Sestili: "In Italia rotto l'argine della pandemia" In Italia il valore soglia del 3% che indica il rapporto tra casi positivi al coronavirus e tamponi fatti è stato superato: si è ormai rotto quello che gli esperti hanno definito "l'argine" della pandemia secondo il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook "Coronavirus: Dati e analisi scientifiche".





