Vaccini Covid, tornano gli open day nel Lazio. Immunizzato solo il 10% della popolazione

Tornano gli open day per le vaccinazioni anti covid. Lo ha deciso la Regione, che vuole avviare le somministrazioni di massa entro entro la fine dell’anno. A spingere il governatore Francesco Rocca verso questa direzione lo scenario che si tra registrando in questi giorni: meno di centomila persone vaccinate in tutto il Lazio; il tutto mentre il Covid - anche se sono lontani i numeri della pandemia - registra una forte diffusione con quasi 1.700 nuovi casi solo ieri, 17 ricoverati in terapia intensiva con un tasso di occupazione all’1,4 per cento nelle rianimazioni, e 682 quelli in reparto. «Invito tutti i cittadini a vaccinarsi – ha detto ieri il presidente della Regione. Per questo stiamo studiando anche degli open day che dovrebbero partire a breve». Prima dell’emergenza aperta dalla chiusura del San Giovanni Evangelista e la conseguente maggiore pressione sugli ospedali romani, da giorni si registrano maggiori accessi nei pronto soccorso per pazienti malati di Covid. Si teme, tra l’altro, che una particolare impennata potrebbe riguardare i casi pediatrici. E la campagna vaccinale arranca: nel Lazio hanno scelto di non vaccinarsi anche le categorie per le quali è consigliato come over65 e malati fragili.

I CENTRI DELLE ASL

In quest’ottica oggi ci sarà in Regione una nuova riunione per accelerare i tempi e organizzare gli open day, che si terranno nei centri vaccinali, presenti nelle Asl del Lazio.

Per vaccinarsi ci si può rivolgere ai medici di famiglia e pediatri, ai centri vaccinali con prenotazione online, alle farmacie aderenti e al numero di telefono 06.164161841. Lo stesso numero va utilizzato per le disdette.