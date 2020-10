LA SITUAZIONE

La Ciociaria nella morsa del Coronavirus: non accenna a diminuire il trend quotidiano dei contagi.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 166 nuovi positivi. La maggior parte è stata tracciata con link familiare, vale a dire che sono risultate positive persone venute a contatto con infettati, la quasi totalità dei nuovi positivi si trova in isolamento domiciliare, mentre le persone ospedalizzate sono 16. Record di positivi nelle ultime 24 ore a Frosinone con 25 casi; a Cassino e Alatri 11 casi, Veroli e Boville Ernica 7 casi. A Sora un solo caso, dopo i numeri da record dei giorni scorsi. In totale i centri ciociari interessati alle positività sono 36, mentre i tamponi eseguiti 1600.

A Cassino si è raggiunto il numero di 197 positivi, di questi solo 6 sono ospedalizzati, la maggior parte è in isolamento domiciliare. Il sindaco della Città Martire Enzo Salera nella sua comunicazione quotidiana via social ha sottolineato che a Cassino vengono effettuati numeri record di tamponi. «Solo ieri - ha detto Salera - sono stati 753, per questo ho chiesto all'Asl di adottare una metodologia diversa attraverso, magari, le prenotazione on line, sia per non arrecare disagi ai residenti ma anche a tutti quei cittadini che devono effettuale tamponi. Ho sentito il primario del Pronto Soccorso di Cassino e mi sento di dover fare una raccomandazione: quella di recarsi al Pronto Soccorso solo in casi di effettiva necessità, magari consultandosi prima con il medico di famiglia».

Ma a Cassino il tracciamento del Covid-19 passa anche per l'Ordine degli avvocati. Ieri mattina il poliambulatorio di Arce, in convenzione con l'ordine forense, è stato presente con una postazione mobile in piazza Labriola, dove sono stati eseguiti tamponi ad avvocati, magistrati e dipendenti.

Ad Alatri ci sono, in totale, 80 positivi, la comunicazione è stata del sindaco Giuseppe Morini: «Vista l'emergenza - ha scritto il sindaco Morini - chiedo la collaborazione dei concittadini perché è preoccupante la curva di crescita dei positivi. Grazie al lavoro di tutti, dal personale delle scuole, al personale sanitario, dai dipendenti comunali addetti ai vari servizi, ai nostri vigili urbani e ai nostri carabinieri, stiamo tenendo la situazione sotto controllo».

Ma c'è chi chiede la postazione drive-in nel proprio comune: è il caso di Castrocielo, dove il sindaco Filippo Materiale ha messo a disposizione dell'Asl di Frosinone l'area del campo sportivo lungo la via Casilina.

COSÌ NEL LAZIO

Nell'intero territorio della regione Lazio i positivi registrati nella giornata di ieri sono stati 1.993, mentre il numero dei tamponi eseguiti è stato di 25 mila.

Nelle province si sono registrati 418 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24 ore.

Nell'Asl di Latina sono stati centocinque (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto).

A Viterbo ci sono stati centoundici i nuovi casi (tutti casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto).

Nell'Asl di Rieti sono stati trentasei i nuovi positivi (si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto), e un decesso, è un uomo di 85 anni con patologie.

IL POTENZIAMENTO

La riorganizzazione e potenziamento delle rete ospedaliera vede l'utilizzo di 517 tirocinanti del corso formativo di medicina generale.

«Saranno tutti impegnati nelle Asl nelle attività di contact tracing. Ad oggi ci sono 1.129 posti letto di residenze alberghiere assistite per il decorso dei clinicamente guariti ma ancora positivi (518 posti disponibili). Prosegue il percorso di potenziamento dei posti letto Covid nelle strutture della rete ospedaliera» ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Vincenzo Caramadre

