Covid Frosinone, continua il recupero dei casi arretrati ma schizza la media dei contagi: oggi 180 nuovi positivi

Continuano ad arrivare notifiche arretrate, ma la la media giornaliera dei contagi balza al doppio rispetto a quella dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono 180 i nuovi casi in provincia di Frosinone comunicati nel bollettino quotidiano della Regione Lazio. Un centinaio, appunto, si riferisce a recuperi di notifiche. Ma 80 sono quelli riferiti alla giornata.

«Su quasi 28mila tamponi, vero e proprio record, oggi nel Lazio si registrano 994 casi positivi (il dato tiene conto di oltre 200 recuperi di notifiche della Asl roma 2 e della Asl di Frosinone), 12 i decessi e 62 i guariti. positivi sui tamponi effettuati sono il 3,6%», .ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Tra i positivi delle ultime ore anche il presidente del Cosilam, Marco Delle Cese. E' stato lui stesso a comunicarlo sulla propria pagina Facebook: «Nei giorni scorsi sono stato a contatto con un positivo al Covid, pertanto sono in isolamento domiciliare. Ho fatto ieri il tampone e mi hanno appena comunicato di essere positivo al Covid 19. Ansia e preoccupazione sono arrivate come una doccia gelata, allo stesso modo però non ho sintomi e mi sento bene. Sono un ottimista , potrò riposare , leggere e avere il tempo per qualche telefonata piacevole».

