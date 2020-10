La media dei contagi è in costante rialzo (nelle ultime 24 ore il picco di 100 casi), ma soprattutto nell’ultima settimana sono aumentati ricoveri. L’emergenza Covid, dopo la pausa estiva, è tornata a pesare sulle attività dei reparti ospedalieri con le polmoniti bilaterali causate dal virus.

Nell’ospedale “Spaziani” attualmente sono presenti più di una trentina di pazienti Covid tra i reparti di Malattie infettive, Rianimazione e Medicina d’urgenza. Troppi rispetto alle dotazioni di posti letto che erano tornate alla quasi normalità. Ad andare in gravissimo affanno sono stati soprattutto i Pronto soccorso di Frosinone, Sora e Cassino con i pazienti Covid in attesa di ricovero a causa dell’assenza di posti letto, già tutti pieni. Ecco perché è stata necessaria una riorganizzazione urgente della rete ospedaliera. Ieri pomeriggio il provvedimento del direttore generale Patrizia Magrini.

La novità principale riguarda l’attivazione immediata di 19 posti letto di Medicina Covid che saranno collocati al quarto piano dello “Spaziani”, nell’altro lato rispetto quello che da lunedì ospiterà Pneumologia Covid. Allo stesso tempo saranno disattivati i posti letto di Medicina Interna. I reparti di Medicina di Alatri, Sora e Cassino, insieme alle case di cura accreditate, accoglieranno i pazienti non Covid che perverranno al Pronto Soccorso dello “Spaziani” con necessità di ricovero.

Tutti turni di guardia saranno rimodulati per garantire guardia attiva notturna e festiva condivisa tra i reparti interessati dall’emergenza Covid: Malattie Infettive, Pneumologia Covid e Medicina Covid.

Case di cura e alberghi per gli asintomatici

La direzione della Asl sta inoltre perfezionando l’attivazione a breve di strutture accreditate e RSA Covid che serviranno a mantenere il ricambio dei posti letto Covid.

Inoltre dalla prossima settimana saranno in funzione due alberghi Covid: martedì sarà attivato l’Hotel Pavone di Cassino e giovedì Villa Laura di Fiuggi. In queste strutture saranno collocati i pazienti asintomatici o anche operatori sanitari in isolamento o in quarantena che non hanno un proprio domicilio idoneo a garantire l’isolamento proprio e dei loro familiari.

Il Covid è infatti tornato a colpire il personale sanitario. Nei giorni scorsi, ad esempio, sono risultati positivi 6 operatori del reparto di Ortopedia dell’ospedale “San Benedetto” di Alatri. Nelle ultime ore invece è risultato positivo un operatore del 118.

Anche quest’ultimo un segnale dell’innalzamento del livello di guardia che appunto ha spinto il manager Patrizia Magrini a riorganizzare la rete ospedaliera. Riassetto che riporta ai giorni più duri dell’emergenza della scorsa primavera.

