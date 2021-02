Sono otto i Comuni in provincia di Frosinone dove, nell’ultima settimana, si è registrato il maggior numero di contagi: Frosinone 76 casi, Sora 70 casi, Isola del Liri 70 casi, Monte San Giovanni Campano 59, Torrice 42, Ceccano 27, Veroli 19 casi.

Numeri che, naturalmente, vanno letti in base al rapporto tra abitanti e positivi. I 76 casi di Frosinone meno dei 42 casi di Torrice che ha un decimo degli abitanti del capoluogo e per un soffio ha scampato la zona rossa. E se i casi di Sora (circa 26mila abitanti) non sono pochi, preoccupano di più quelli di Isola Liri (poco più di 11mila abitanti) o di Monte San Giovanni (circa 13mila abitanti).

L’attenzione, dunque, resta alta, soprattutto dopo l’istituzione della zona rossa nella vicina Colleferro dove sono stati registrati oltre una decina di casi di variante inglese. E accertamenti in questo senso sono in corso anche in provincia di Frosinone.

Il bollettino

Nella giornata di ieri, in base ai tamponi eseguiti venerdì, 1087 per la precisione, ci sono stati 147 nuovi positivi e 83 negativizzati/guariti. Nei comuni, in base ai dati di ieri, la situazione è stata la seguente: Alatri 16 casi, Isola del Liri 15, Sora 14, Monte San Giovanni Campano 13, San Giovanni Incarico 10, Frosinone 9, Ceccano 7, Torrice 5, Cassino 5, Veroli 5. Negli altri comuni in totale i positivi sono stati 48.

Quattro invece i decessi: un uomo di 80 anni residente a Villa Santa Lucia, un uomo di 93 anni residente ad Arpino, un uomo di 87 anni residente a Piedimonte San Germano e un uomo di 68 anni residente a Pontecorvo.

Nel Lazio, su oltre 12mila tamponi molecolari e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, sono stati registrati 921 casi positivi, 32 i decessi e 1.051 i guariti.

Il focolaio nella casa di riposo

A San Giovanni Incarico è scoppiato un focolaio in una casa di riposo: 14 gli ospiti risultati positivi. «Ho sentito il direttore della struttura - ha fatto sapere il sindaco Paolo Fallone -. Sono state messe in atto le procedure Covid potenziando anche il numero degli operatori così da fornire la massima assistenza e cura agli ospiti».

Le scuole

Ad Alatri il sindaco Giuseppe Morini ha annunciato che presso l’Istituto Comprensivo 1 Alatri, d’intesa con la dirigenza scolastica e con la Asl di Frosinone, gli alunni della scuola primaria del plesso “Luigi Ceci”, il giorno 24 di febbraio prossimo, saranno sottoposti ad uno screening per la ricerca del virus, a titolo gratuito. L’adesione alla campagna ovviamente è volontaria.

Chiuso per covid l’Istituto Comprensivo Evan Gorga di Broccostella. Il primo cittadino Domenico Urbano venerdì sera ha firmato l’ordinanza che sospende le lezioni a partire da ieri, sabato 20 febbraio. La scuola rimarrà chiusa fino al 2 marzo. Il provvedimento coinvolge la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di I grado. Una decisione scaturita a seguito di nuovi casi positivi accertati a segnalati. La scuola di Broccostella da anni viene scelta da molte famiglie non solo di Broccostella ma anche di Sora e del Sorano per l’elevato livello dei programmi offerti. L’aumento del numero dei contagi registrati in tutto il territorio preoccupa il mondo scolastico, non solo nella città del famoso tenore ma anche negli altri comuni dell’area.

Da giovedì 18 sono state chiuse anche le scuole di Isola del Liri, in particolare l’edificio Valcatoio che ospita la scuola media ex Dante Alighieri e le classi IV e V della primaria Forli che sono distaccate proprio in quella sede. La chiusura per dieci giorni del plesso (cioè fino al 27 febbraio) è stata disposta a titolo precauzionale dopo che alcuni episodi di positività si sono succeduti senza soluzione di continuità.

Anche nel comune di Arpino, a causa di un caso positivo segnalato, l’Istituto Comprensivo Marco Tullio Cicerone è stato chiuso. «Mi è stato comunicato un caso di positività al covid di un alunno del plesso scolastico di Pagnanelli, che ha frequentato la scuola fino al giorno 16 febbraio – ha spiegato il sindaco Renato Rea – Ho predisposto ordinanza di sospensione dell’attività didattica nel plesso di Pagnanelli nei giorni 18 e 19 febbraio, a scopo precauzionale».

Assembramenti a Cassino

A Cassino, in piazza Labriola, ieri pomeriggio ci sono stati assembramenti. Tanto che il sindaco Enzo Salera ha annunciato, sentita la Prefettura, l’adozione di provvedimenti restrittivi. La chiusura delle piazze, con ogni probabilità.

