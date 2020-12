La partita Recanatese-Atletico Terme Fiuggi, che si sarebbe dovuta disputare ieri alle 14.30 per l’ottava giornata del girone F del campionato di serie D, è stata rinviata a causa dei casi di positività al Covid-19 individuati nei test pre-gara all’interno della squadra marchigiana. Insomma, nonostante il protocollo sanitario aggiornato, proseguono i rinvii in serie D e questa volta, primo caso della stagione, è toccato anche all’Atletico fermarsi per un turno. ""Ovviamente dispiace non giocare, perché siamo in un buon momento di forma – il commento del giovane centrocampista Loris Gallinari, a segno domenica scorsa contro il Porto Sant’Elpidio –, ma non possiamo pensarci più di tanto. Adesso dobbiamo prepararci per la prossima partita in casa con il Rieti"". Partita che si giocherà mercoledì alle ore 14.30 allo stadio Capo I Prati e sarà l’ultima di questo travagliato 2020, prima della sosta natalizia.

Si giocherà, invece, regolarmente oggi allo stadio Salveti (ore 14.30) per l'ottava giornata del girone G Cassino-Carbonia, prima di due gare casalinghe consecutive antecedenti alla sosta di fine anno. I padroni di casa sono chiamati al riscatto dopo la netta sconfitta per 3-0 rimediata ad Artena nel recupero infrasettimanale. Alla vigilia della sfida contro i sardi mister Sandro Grossi suona la carica e chiede massima concentrazione ai suoi: ""Mercoledì, secondo me, è mancato qualcosa a livello nervoso, con la squadra che, nelle precedenti partite, non aveva mai avuto un approccio così negativo. Non cerco alibi, ma l’improvviso spostamento della gara sicuramente ha influito un po’ sulla concentrazione del gruppo, mentre i nostri avversari ci hanno messo la giusta intensità. Ci dispiace perché avevamo preparato bene la partita. Il rigore preso a metà primo tempo ci ha scombinato un po’ i piani, unito ai due pali presi, prima sullo 0-0, poi sull’1-0, che potevano cambiare l’andamento della partita. Non è andata così, non abbiamo giocato bene e ci hanno sovrastato sul piano fisico e mentale"". Adesso la partita contro il Carbonia, che in classifica ha tre punti in meno del Cassino. ""E’ un match difficile, come tutti in questa categoria – continua Grossi – e bisogna affrontarlo con la giusta mentalità e il giusto approccio. Il Carbonia è un’ottima squadra, bene organizzata e bene allenata da mister Mariotti, che è un amico. Hanno un organico importante e giocano bene, per cui sarà necessaria una prova da parte nostra al livello di quelle precedenti alla sconfitta di Artena. In questi ultimi giorni ho visto un’attenzione diversa da parte di tutta la squadra e quindi sono molto fiducioso. Abbiamo preparato bene la partita, adesso dobbiamo solo approcciarla meglio rispetto a quella di Artena. Spero e sono convinto che faremo una grande prova, poi sarà il campo a giudicare, nel calcio i conti vanno sempre fatti dopo e non prima"".

