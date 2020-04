Coronavirus, a Ferentino aperto un conto corrente per aiutare chi è in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un conto corrente dedicato unicamente all'emergenza Covid-19 , per chiunque possa e voglia contribuire ad aiutare chi, in questo momento di grande difficoltà sanitaria, ma anche economica, ha bisogno di sostegno e aiuto.Lo ha attivato il Comune di Ferentino, guidato dal sindaco Antonio Pompeo, che nel videomessaggio di ieri ai concittadini ha annunciato questa nuova iniziativa. Un'altra misura che va ad aggiungersi a quelle già realizzate, come il servizio per spesa e farmaci a domicilio, le corse di trasporto pubblico locale 'su prenotazione' e, recentemente, i buoni alimentari utilizzando i fondi di Governo e Regione.Questi il codice Iban e il conto corrente per effettuare la donazione: IT 25 0 05297 74420 CC1060065540.