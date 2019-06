Disteso, al centro della strada con le gambe accavallate come se fosse, comodamente, su un divano.

E’ la scena apparsa, nel tardo pomeriggio di ieri, ai tanti automobilisti in transito nella zona Colosseo a Cassino. Decine di auto hanno schivato l’uomo, fino a quando non è stato dato l’allarme alla polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti assieme ai sanitari del 118. In un primo momento si è temuto che l’uomo avesse avuto un malore o fosse stato vittima di una caduta, ma poi è stato accertato che il gesto era solo il frutto di una sbronza.

Protagonista un extracomunitario. L'uomo è stato invitato a rialzarsi e a camminare sul marciapiede, per lui nessun provvedimento se non un ammonimento verbale a non rendersi più protagonista di un siffatto atteggiamento. Ultimo aggiornamento: 16:18