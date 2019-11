© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘Panchine Rosse del Rispetto’ dedicate ai bambini vittime di violenza intrafamiliare e a tutte le donne cadute per mano di violenza. La cerimonia c'è stata oggi in piazza Labriola a Cassino, proprio di fronte al Palazzo di Giustizia.L'evento è stato organizzato dall’associazione ‘I Naviganti onlus’ in collaborazione con l’Ordine forense di Cassino, il Comune di Cassino, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e il Centro Antiviolenza ‘Fammi rinascere’ di Fiuggi.È stato ricordato Gabriel Feroleto, il bimbo di soli due anni assassinato lo scorso 17 aprile a Piedimonte San Germano;Mauro Iavarone, massacrato a 11 anni da un branco di bulli a Pedimonte San Germano, 18 novembre 1998;Samanta Fava, uccisa di botte e murata in una cantina a Fontechiari il 3 aprile 2012;Serena Mollicone, aggredita in una Caserma dei Carabinieri e morta soffocata dopo sei ore di agonia ad Arce, 1 giugno 2001. Presente papà Guglielmo Mollicono.Gilberta Palleschi, assalita, stuprata e oltraggiata dopo la morte.Adriana Tamburrini, liceale di Sora, in attesa di un bambino, massacrata a coltellate dal compagno.Chiara Sacco, giovane mamma cassinate, lasciata morire in un appartamento di Sora.Giuseppina Zanni, uccisa di botte dal marito, aveva solo 34 anni, fatto avvenuto a Pontecorvo nel maggio 1997.A seguire nell’Aula di Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia c'e stato un confronto-dibattito a tema, con la presentazione del romanzo ‘La Legge della Cosa’ della psicologa forense-psicoterapeuta Irene Ricci.La dottoressa Ricci collabora da anni con la Procura ed il Tribunale di Cassino. C'è stato l'intervento del procuratore capo Luciano d'Emmanuele e del sostituto procuratore Valentina Maisto, del docente dell’Università di Cassino, avv. prof. Francesco Mazza, del Presidente dell’Ordine forense di Cassino, avv. Gianluca Gannichedda, del Sindaco di Cassino, dottor Enzo Salera, del Presidente della Commissione regionale Cultura Pasquale Ciacciarelli, nonché della Responsabile della Casa famiglia ‘Peter Pan’. L'evento è stato moderato da Angela Nicoletti.