Il magico bosco di Natale ha aperto le porte a grandi e piccini alle Terme Varroniane di Cassino. Un posto incantato dove vivere con tutta la famiglia la magia del Natale in totale serenità e spensieratezza visitando tutte le meravigliose attrazioni presenti nel parco. L' ufficio postale degli Elfi, la fabbrica dei giocattoli, la stanza da letto di Babbo Natale e dei suoi amici elfetti, il Polo Nord, la stanza del trono di Santa Claus oltre al Mercatino di Natale dove sono esposti i prodotti delle eccellenze artigianali ed enogastronomiche del territorio.Il magico bosco del Natale è un evento ideato da Seven e realizzato con la collaborazione di Bosco srl, Metalux Luminarie, Banca Popolare del Cassinate e Comune di Cassino. Sarà aperto tutti i fine settimana dalle ore 10 alle 22, fino al 20 dicembre, e poi dal 21 dicembre tutti i giorni fino al 26 dicembre. Ieri festa di apertura con l'accensione delle luminarie artistiche, trampolieri, spettacoli di fuoco e tante sorprese. Presenti al taglio del nastro oltre all'event manager Domenico Durante e a Giuseppe Simeone della Simeone srl, il sindaco Enzo Salera, l'assessore alla Cultura, Danilo Grossi, il presiidente della Bpc, Donato Formisano, il vicepresidente dell'istituto di credito cassinate, Vincenzo Formisano, e i consiglieri comunali Paolo Iovine e Gabriella Vacca. Per la gioia dei più piccoli anche lo spettacolo "Le regine dei ghiacci: Anna e Elza". Domenica 17 novembre arriveranno nel "magico Bosco del Natale" gli "Avengers" e ci saranno numerose avventure da vivere insieme ai super eroi preferiti dei bambini. Nel weekend del 23 e 24 novembre ad attendere grandi e piccini ci saranno le LoL, ma anche Malefica e i personaggi de "La bella addormentata nel bosco".Il 30 novembre e 1 dicembre largo a Tino il cucciolo di T-Rex e alle avventure di Pinocchio. Il 7 e l'8 dicembre torneranno i supereroi, ma il magico Bosco del Natale sarà anche teatro del gran ballo delle principesse. Il week end successivo sarà ancora la volta di Tino, insieme a Cenerentola e tutti suoi amici. Il 15 dicembre ci sarà invece una grandissima caccia al tesoro all'interno del parco tematico: in premio ci sarà un viaggio a Dysneland Paris per 4 persone grazie all'agenzia viaggi Never Stop Travel di Cassino. Poi dal 21 al 26 dicembre il magico Bosco del Natale sarà aperto tutti i giorni con altre sorprese. All'interno del parco natalizio c’è un'area ristoro coperta e riscaldata, ampi servi igienici, un'area nuersery, la possibilità di far frequentare ai bambini ludoteca e laboratori, accesso disabili e un grandissimo parcheggio con circa 500 posti auto.A. T.