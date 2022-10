Cassino, muore in casa e viene trovato dopo alcuni giorni

E' stato trovato privo di vita, all'interno dell'abitazione in via Einaudi nel quartiere San Bartolomeo a Cassino. Si tratta di un 57enne, il quale da qualche giorno non si era messo in contatto con i familiari, per questo sono intervenuti i carabinieri ed hanno fatto la triste scoperta. Potrebbe trattarsi di un gesto estremo, ma saranno gli eventuali accertamenti di medicina legale a chiarire ogni ospetto.