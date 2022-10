Cassino, frontale sulla Superstrada tra un'auto e tir: un ferito e traffico in tilt

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Superstrada che collega la Città Martire a Sora, tra i comuni di Cassino e Sant'Elia Fiumerapido. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato di Cassino, un'uto si è schiantata contro un tir che viaggiava da Sora in direzione Cassino. Dalle prime informazioni che trapelano il bilancio è di un ferito, un uomo a bordi dell'utilitaria che ha impattato contro il mezzo pesante. È stato trasferito all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Chiuso il tratto della Superstrada tra Cassino e Sant'Elia per permettere i soccorsi. Notevoli i disagi alla viabilità con chilometri di coda. Si ripropone il tema della messa in sicurezza dell'arteria: a poche decine di metri da dove è avvenuto l'incidente di questa mattina, pochi mesi fa ha perso la vita la giovanissima Francesca Lafragola di Sant'Elia in un incidente tra auto e moto.