Cassino, consegnato macchinario al reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Scolastica

È stato consegnato, il nuovo macchinario donato dal Cosilam e dall’Abbazia di Montecassino al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino.L’acquisto del macchinario porta a conclusione il progetto biennale denominato “Music for Charity” che ha permesso di creare una comunità di donatori (formata da enti pubblici e aziende private) che hanno voluto realizzare due progetti per i bambini.Nello specifico il macchinario che è stato donato si chiama “Cube ed è un sistema compatto e completamente automatico in grado di effettuare dei primi accertamenti utilizzando il metodo della digito-puntura. Un metodo non invasivo che renderà più semplice effettuare i controlli sui bambini.“Quando un bambino sta poco bene ne risente tutta la famiglia – ha affermato il Presidente del Cosilam Marco Delle Cese – Partendo da questa considerazione credo sia importante che da parte di tutti noi ci sia un impegno costante per aiutare i più piccoli e alleviare al massimo la loro sofferenza. Con questo spirito il Consorzio ha avviato già da tempo delle specifiche progettualità incentrate proprio sul sociale. Iniziative che puntano a dare un contributo concreto a chi ogni giorno lavora in un settore importante e, altrettanto, delicato. Non si tratta di sostituirsi alle istituzioni, ma di affiancarle. Ci tengo a ringraziare il Padre Abate di Montecassino dom Donato Ogliari che ha subito aderito al nostro progetto, tutta la comunità di donatori che ha creduto in noi e alla Asl di Frosinone che ogni volta accoglie le nostre iniziative. Le energie sono importanti, ma i risultati arrivano solo con le sinergie. La giornata di oggi ne è la dimostrazione”.“Vedere un bambino sorridere riempie il cuore di gioia, per questo l’Abbazia di Montecassino non ha avuto dubbi nell’aderire a questo progetto sin dalla sua prima edizione – ha affermato il Padre Abate di Montecassino dom Donato Ogliari - Con un importante lavoro di squadra, insieme al Cosilam e a tutti coloro che si sono stretti attorno all’iniziativa, siamo riusciti a fornire due moderne apparecchiature al reparto di Pediatria dell’ospedale della nostra città: aver contribuito ad alleviare qualche sofferenza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie ci è di sprone e ci dà forte motivazione per il futuro. Ci auspichiamo che iniziative di questo genere possano moltiplicarsi a testimonianza che il nostro tessuto sociale è sano e attento alle esigenze della comunità e può intervenire là dove le istituzioni per tanti motivi non riescono ad arrivare”.Presenti al momento della consegna, tra gli altri, il Direttore Sanitario dell’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino il dottor Mario Fabi e la Responsabile del Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino la dottoressa Marilena Raponi.