Schianto sull’A1: 47enne di Cagliari elitrasportato all’Umberto Primo di Roma. E’ successo nella prima mattinata di ieri sulla corsia sud dell’autostrada Roma-Napoli, in territorio di Villa Santa Lucia, a due chilometri dal casello di Cassino. Per cause in via di accertamento, da parte degli agenti della polizia stradale, diretti dall’ispettore superiore Giovanni Cerilli, un'Opel Station Waigon si è scontrata con due furgoni, e poi si è capovolta più volte sulle corsie di sorpasso.Il traffico si è immediatamente bloccato e, proprio nella fase di rallentamento, c’è stato un tamponamento fra tre Tir, ma in questo caso nessuno ha riportato gravi consegne di salute.In tilt il traffico rimasto bloccato per i due incidenti a catena e per permettere all’eliambulanza di atterrare sulle corsie e caricare a bordo il ferito, un 47enne di Cagliari, ma residente a Roma.Sempre ieri mattina sull’A1, tra Frosinone e Ferentino, al chilometro 623 direzione Nord, ci sono stati problemi alla viabilità a causa di un’auto in fiamme.Sconosciute le cause che hanno portato il mezzo a prendere fuoco, s’ipotizza un guasto al sistema elettrico o una perdita di carburante.