Carabinieri, il generale de Vita visita il comando provinciale di Frosinone

Visita del generale di divisione Antonio de Vita, comandante della legione carabinieri Lazio, al comando provinciale di Frosinone per il tradizionale saluto in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno. L'alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Alfonso Pannone, e ha incontrato gli ufficiali, una rappresentanza di militari della sede, dei comandi periferici e delle stazioni, dell’Associazione nazionale carabinieri.

Il generale ha ringraziato i militari per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento del servizio istituzionale, formulando a loro e alle rispettive famiglie i migliori auguri per le prossime festività.

«Dopo essersi soffermato sull’importante funzione svolta dall’Arma, il generale - si legge in una nota - ha esortato i carabinieri di Frosinone a continuare sul proficuo percorso intrapreso, per fornire sempre più efficaci ed adeguati riscontri alla crescente esigenza di sicurezza delle comunità che a loro si affidano, anche durante queste prossime festività, in modo che la popolazione possa, dopo il difficile periodo pandemico vissuto ma ancora non completamente superato, trascorrere serenamente il periodo natalizio e di fine anno».