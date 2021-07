Domenica 18 Luglio 2021, 10:10

E’ stata una trattativa lunga, ma si sapeva che doveva finire come è finita. Francesco Bardi alla fine ha salutato Frosinone ed è approdato in serie A al Bologna. Al suo posto è arrivato in prestito il secondo portiere dei felsinei nella squadra rossoblù, Federico Ravaglia. Per Bardi è stata una partenza annunciata da tempo, da quando la società canarina ha fatto capire che alcuni ingaggi andavano rinegoziati. Dopo l’annuncio dell’accordo, a titolo definitivo, con il Bologna, Bardi ha voluto così salutare tutti i suoi tifosi dal suo profilo Instagram: “Cara Frosinone ... insieme abbiamo gioito, abbiamo passato momenti no e momenti pieni di felicità ... una cosa è certa, occuperai nel mio cuore sempre un posto speciale, un posto che ricorderò sempre come “casa”. Grazie a tutti perché se questo mio percorso è stato così bello lo devo al presidente, direttori, compagni e staff, ma soprattutto a tutti i tifosi.. grazie perché mi avete fatto sentire uno di voi sempre. Sarete per sempre nel mio cuore.. grazie Frosinone , grazie Leone. Adesso per me inizia una nuova avventura, darò tutto me stesso per questi nuovi colori”. Un saluto sentito, denso di senso di gratitudine nei confronti dell’ambiente canarino. Ora farà il secondo di Skorupski nella rosa di Sinisa Mihajlovic.

Al suo posto arriva il giovane, classe 1999, bolognese di nascita e crescita calcistica Federico Ravaglia. Nel 2016 ha iniziato a giocare nella Under 19 del Bologna, poi il passaggio al Sudtirol in serie C con una sola presenza e poi a Gubbio con 25 apparizioni. Il giovane bolognese ha quattro presenze in serie A, tutte della scorsa stagione quando ha esordito in casa contro la Roma. Un esordio shock, con cinque reti subite in 45’ nel match perso dai bolognesi per 5-1. Poi altre tre uscite da titolare contro l’Inter, Genoa e Verona. Ravaglia ha così salutato i suoi follower su Istagram all’annuncio del suo prestito a Frosinone: “Non è mai facile lasciare quella che per me è sempre stata casa. Questa stagione ho deciso di accettare una nuova sfida stimolante per potermi mettere in gioco, non vedo l’ora di iniziare”.

Intanto ieri i canarini, ai quali si è aggregato in giornata anche Krajnc hanno svolto una partitella di allenamento con la squadra della Equipe Lazio, giocatori ancora non contrattualizzati. Grosso ha schierato nel primo tempo, un 4-3-3 con Vettorel; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Rodhen, Maiello, Boloca; Matarese, Ciano, Tribuzzi. Nel secondo tempo il 4-3-1-2 sempre con Vettorel; poi D’Elia (20’st Krajnc), Brighenti, Koblar, Klitten; Tribuzzi, Gori, Vitale; Haoudi; Iemmello, Satariano. La partita è finita 7-0 per i canarini con reti di Matarese, Ciano, Iemmelo, Tribuzzi e tripletta del neo acquisto, il maltese Alex Satariano. Oggi i giocatori saranno a riposo, mentre domani si trasferiranno a Fiuggi per la seconda parte del ritiro fino al 31 luglio, contraddistinto da diverse amichevoli, la prima delle quali il 24 in casa del Trevi nel Lazio. Ieri si è mosso qualcosa anche nelle rumors di mercato per il Frosinone, con il giovane attaccante della Pergolettese, Mattia Morello, che è stato affiancato a numerose squadre di B, tra le quali anche il Frosinone.

Al. Bi.