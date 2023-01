Frosinone in tre minuti ribalta la partita con due micidiali contropiedi e vince a Brescia. Gol del neo arrivato Baez

Il Frosinone va sotto di un gol ad inizio match, ma nel giro di mezzora ribalta la partita prima della fine del primo tempo e nel secondo mette tre punti in cassaforte con il neo arrivato Baez. Finisce 1-3 la trasferta a Brescia che consegna l'ennesima prova di carattere dei ragazzi di mister Grosso. Come al solito i giallazzurri sono partiti in sordina. Il neo arrivato del Brescia Rodriguez ha creato qualche grattacapo in difesa e al 18' è andato a segno. Poi i ciociari hanno tirato fuori loro arma più micidiale: contropiedi fulminei che quasi mai lasciano scampo. E così è stato prima con Moro al 37 ' e tre minuti dopo con Insigne. Anche Caso è andato vicinissimo al gol, sempre con un'azione di contropiede. Nel secondo tempo è il Frosinone a tenere il pallino della partita e al 76' segna il suo primo gol in giallazzurro il neo arrivato Baez. La vittoria consente a al Frosinone di mantenere il vantaggio di 6 punti sulle seconde (Genoa e Reggina) e di allungare sulle altre. Domenica prossima alle 16.15 partita allo "Stirpe" contro il Benevento.