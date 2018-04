Non ha affatto gradito la sostituzione e prima se l’è presa con mister Longo, poi con il compagno di squadra Ariaudo che, dalla panchina, lo invitava a restare calmo. Scintille e tensione al 27’ della ripresa nel match con l'Empoli, quando Dionisi ha esternato tutto il proprio disappunto per la decisione del tecnico di avvicendarlo con Citro. L’attaccante canarino non ha risparmiato gesti di stizza all’indirizzo dell’allenatore, il quale ha fatto finta di nulla. Poi, una volta in panchina, è arrivato faccia a faccia con il difensore Ariaudo, il quale, vedendolo irrequieto, lo aveva esortato a distendersi. Con il centrale ex Sassuolo c’è stato un battibecco, poi la situazione è tornata alla normalità.



«Un giocatore quando viene sostituito si arrabbia e non la prende mai bene. C’è stato un battibecco, ma in quel momento ho capito che sarebbe stato meglio non dirgli niente. In campo lo vedevo particolarmente nervoso. È un ragazzo intelligente, capirà», ha spiegato Longo a fine gara.

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA