Sveglia presto, muniti di scope, spazzoloni e secchi: direzione parcheggio multipiano di ingegneria. I ragazzi dell’associazione Primavera Studentesca sono nuovamente scesi in campo per contribuire a migliorare la loro Università. Guidati dal presidente Achille Migliorelli, i ragazzi hanno ripulito il vano scale del parcheggio del Dipartimento di Ingegneria. La messa in sicurezza e la manutenzione del parcheggio fanno parte del loro programma elettorale, ma gli attivisti di Primavera non hanno voluto aspettare il risultato delle urne della prossima settimana e hanno cominciare a trasformare subito le parole in fatti.

“Questo é solo un primo passo per la risoluzione del problema del parcheggio di Ingegneria e questo passo abbiamo voluto farlo noi di persona. Speriamo che presto ci vengano dietro le Istituzioni competenti per una risoluzione definitiva del problema” ha dichiarato Migliorelli: “ Il forte senso di appartenenza che sentiamo nei confronti della nostra Università ci porta ad azioni come questa, a sporcarci le mani per il bene comune” ha sottolineato Elena Di Palma.



Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02



