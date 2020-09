Un esperto di ecomafie alla guida della Procura di Frosinone, via libera del Csm al dottore Antonio Guerriero

Ultimo aggiornamento: 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è il nuovo procuratore della Repubblica di. Questa mattina è arrivato il via libera del plenum delpresieduto da David Ermini. Guerriero prende il posto lasciato vacante danel frattempo passato alla guida della procura di Latina. La nomina è passata con 10 voti favorevoli, 7 contrari e 7 astenuti.Guerriero, che lascia la procura di, vanta nel suo curriculum incarichi prestigiosi come pubblico ministero trae un passato presso lain qualità di sostituto procuratore della Repubblica dove si è occupato soprattutto di reati contro l’ambiente, in particolare del settore dei traffici illeciti dei rifiuti, indagini che hanno portato all’arresto di esponenti della criminalità organizzata del clan dei Casalesi.Importante anche il suo contributo per la