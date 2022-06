Al Mugello un altro podio per il pilota cassinate Armando Pontone

Un terzo posto in Gara1 e un quinto posto in gara2 la conclusione di un weekend importante. Armando Pontone può buttarsi alle spalle anche il terzo round del Civ Supersport 600, andato in scena nel fine settimana da poco passato agli archivi sul circuito del Mugello.



Il pilota del Bike&Motor Racing Team ha mantenuto così la terza posizione nella graduatoria generale: “Ho vissuto un bel fine settimana. Sabato in gara 1 è arrivata una grande terza posizione, a pochi millesimi dal secondo. Nonostante partissi dal settimo posto dopo una qualifica non brillante, ho disputato una gara importante e portando a compimento una risalita davvero di rilievo. Ero sicuro del fatto che ci fossi riuscito, la moto mi ha sempre dato sensazioni positive”.

In gara 2, invece, il discorso è cambiato leggermente:



“Domenica, dopo la settima posizione in griglia, ho fatto subito un bel recupero. Giravo molto forte e quando mi trovavo al terzo posto ero molto concentrato. Avevo un bel passo, poi nel finale mentre stavo andando a prendere Zannoni un pezzo di gomma in scia sul rettilineo insieme ad un’altra moto mi è entrata nell’occhio. Purtroppo bruciava e mi sono distratto negli ultimi tre giri, chiudendo al quinto posto”.

Ottimismo imperante in vista del prosieguo di stagione:



“Per me è stato un weekend molto bello e positivo. Essere frequentemente nei primi posti è veramente un orgoglio, non dimentico del fatto che sia al mio primo anno in assoluto in una competizione così difficile. Adesso sono concentrato in vista del prossimo round. Testa bassa, non si molla di un centimetro”.