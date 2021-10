Green pass: si scia a Cervinia, stagione apre senza intoppi

Si è aperta stamattina la stagione invernale dello sci a Breuil- Cervinia e, per il momento, non si registrano particolari problemi. Dalla Cervino SpA si fa sapere che le norme anti-Covid, ovvero possesso del Green pass, utilizzo della mascherina sugli impianti, distanziamento interpersonale e acquisto online dello skipass sono state garantite dai controlli organizzati "in maniera puntuale e massiccia" dal personale degli impianti con il supporto anche di polizia locale, carabinieri e guardia di finanza.