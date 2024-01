Supercoppa, la Lazio verso la semifinale con l'Inter

Poco dopo mezzogiorno la Lazio, guidata dal presidente Claudio Lotito, è partita dall'aeroporto di Fiumicino con un volo Ita Airways per Riad dove venerdì sera disputerà la semifinale della Supercoppa italiana contro l'Inter dell'ex Simone Inzaghi (Napoli-Fiorentina è l'altra semifinale). Alla partenza dal Leonardo da Vinci, la squadra, assistita dal personale di scalo della società di gestione Aeroporti di Roma e dagli agenti della Polaria, è stata salutata all'esterno del terminal 5 da un gruppo di tifosi a caccia di autografi e selfie. Tra i più gettonati, Immobile, Pedro e Guendouzi. Per quanto riguarda il programma, giovedì alle 9.30 (11.30 ora locale) l'allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri, accompagnato da un calciatore, parlerà in conferenza stampa presso l'Al-Awwal Park Stadium. Il programma prevede poi alle 11, (le 13, ora locale), l'allenamento presso il Prince Faisal Stadium FC. Il match, che vale la finale del 22 gennaio, si giocherà venerdì alle ore 20.