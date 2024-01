Salernitana-Roma, la partita dello stadio Arechi

La Salernitana ospita la Roma per la ventiduesima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano dalla vittoria con l'Hellas Verona, mentre i campani arrivano dalla sconfitta con il Genoa. All'Arechi sta andando in scena la partita tra le due squadre che vogliono punti per motivi diversi. I padroni di casa vogliono uscire dalla zona retrocessione, gli ospiti hanno la Champions League nel mirino.