La Roma mette in vendita i sampietrini con lo stemma: i proventi in beneficenza

Una collection per celebrare il legame tra l'AS Roma e la storia della capitale. Aeterna Design e il club giallorosso hanno aperto la commercializzazione di prodotti di illuminazione, arredamento e design dedicati alla Roma e realizzati con sampietrini originali, simbolo della città. Una serie di prodotti premium per chi ama storia, tradizione e ovviamente la passione per i colori giallorossi. Il costo è 260 euro per pezzo. Aterna Design ha deciso di destinare parte dei proventi della vendita dei prodotti all’Associazione Bambino Gesù Onlus, che da anni si occupa di accompagnare e sostenere l’impegno dei medici, dei ricercatori, degli operatori sanitari e di quanti si adoperano quotidianamente per dare una migliore qualità della vita ai bambini e alle loro famiglie.