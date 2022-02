Pechino, 4 giri in volo: la 15enne Kamila Valieva nella storia

Un giro nella storia. Anzi, quattro. Kamila Valieva, 15 anni, entra nella leggenda del pattinaggio artistico, diventando la prima donna ad aver effettuato un salto quadruplo alle Olimpiadi, completandone ben due. La straordinaria prova, con la pattinatrice russa che ha ruotato quattro volte in aria, che ha demolito ancora una volta la concorrenza nell'evento a squadre del programma freestyle. Malgrado avesse terminato con 30 punti di vantaggio sulla seconda, la nipponica Kaori Sakamoto, Valieva è sembrata sconvolta a fine prova per la caduta maturata dopo un tentativo fallito di terzo salto in quad. Valieva, tuttavia, ha portata la squadra russa all'oro con un punteggio di 74 punti, davanti a Usa (65) e Giappone (63). Secondo le informazioni disposibili sul sito delle Olimpiadi: Surya Bonaly, nel 1992, ci provò il quad, ma il suo tentativo non fu considerato completamente ruotato all'atterraggio e quindi fu declassato.