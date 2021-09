Mourinho, la corsa e i bei vecchi tempi: la stampa estera incensa lo Special One

Di corse sotto la curva (Sud, Nord, A, B poco importa) ne abbiamo viste tante. Di allenatori e giocatori, a volte semplicemente di comparse. Ce n'è una in particolare, però, che ha fatto il giro del mondo: quella di José Mourinho, l'allenatore della Roma, che proprio ieri contro il Sassuolo ha raggiunto la modica cifra di mille (1-0-0-0) panchine in carriera. Un traguardo che ha festeggiato nel migliore dei modi, prima vincendo al fotofinish una gara spettacolare, poi correndo, appunto, ad abbracciare quei tifosi che lo hanno accolto come la star che è, nella Capitale. A 58 anni (e a gennaio saranno 59), lo Special One ricorda i bei tempi dell'Inter e del Chelsea, dei trionfi e delle gioie, e lo fa anche all'estero: la stampa straniera, infatti, non si è fatta sfuggire il momento, ed ecco che è subito apparso ovunque.