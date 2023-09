È morto il giornalista sportivo svizzero Bernard Mayencourt, colto da un malore durante una gara di trial in montagna

È morto domenica scorsa, all'età di 59 anni, Bernard Mayencourt, giornalista sportivo svizzero e atleta appassionato di alpinismo e corsa trial. Era stato ricoverato d'urgenza il 28 agosto scorso, proprio mentre stava partecipando alla Petite trotte à Léon, un percorso di ben 300 chilometri su un dislivello di 25mila metri che si snoda sui tre versanti del Monte Bianco, tra Alpi francesi, Valle d'Aosta e Canton Vallese.

Due ore dopo l'inizio della gara, Mayencourt aveva dovuto fermarsi perché non si sentiva bene. Raggiunto dalle squadre di soccorso, è stato trasferito al Centro ospedaliero di Annecy Genevois. Nonostante le cure prontamente ricevute Mayencourt non ce l'ha fatta: si è spento pochi giorni dopo il ricovero, domenica 3 agosto.

Chi era Bernard Mayencourt

Sul suo profilo Instagram il racconto delle sue grande passioni, la montagna e lo sport, alle quali si dedicava in ruoli molteplici: da giornalista, atleta, ma anche organizzatore. Era inoltre membro del comitato direttivo del trail svizzero "Wildstrubel by Utmb", che ora lo ricorda come un uomo appassionato di ultra-trail, che aveva già partecipato a diverse competizioni. «Era il signor trail in Vallese. Conosceva tutte le corse, tutti gli organizzatori, tutti i corridori, e tutta la comunità lo conosceva». Appena il 27 agosto, un giorno prima del malore, il suo ultimo articolo era stato pubblicato sulla testata sportiva "Promo Sport".

Le precedenti vittime della gara

La gara alla quale stava partecipando Bernard Mayencourt quando si è sentito male fa parte dell'evento Ultra-Trail du Mont-Blanc (Utmb) che si svolge ogni anno a Chamonix e viene organizzata a partire dall'edizione del 2008.

L'edizione di quest'anno non è stata l'unica segnata da lutti: l'anno scorso un trailer brasiliano di 60 anni che partecipava era morto dopo essere precipitato di notte per un centinaio di metri sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, nelle vicinanze del rifugio Plan Glacier. Sempre nel 2022, un atleta proveniente dalla Repubblica Ceca aveva perso la vita a 35 anni durante il percorso della "Tds" (Sur les traces des ducs de Savoiè) a causa delle ferite riportate in una caduta in notturna nel tratto di discesa di Passeur de Pralognan, in Francia.

Cos'è il Trial

Il cosiddetto trail running è una specialità della corsa che si svolge in ambienti naturali, generalmente su sentieri che possono essere di montagna così come di pianura o collina, ma anche nel deserto o in tratti boschivi. L'attività è normalmente caratterizzata da percorsi di lunghezza considerevole e da dislivelli impegnativi.