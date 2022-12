di Emiliano Bernardini

Un cenno con la testa, un sorriso, un abbraccio. Non c’è tifoso venuto questa mattina alla camera ardente allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio che Arianna, la moglie di Sinisa Mihajlovic, non abbia ringraziato. Un legame profondo lega i tifosi di tutte le squadre in cui ha giocato o che ha allenato. E sono tutti qui per rendere omaggio al loro campione. Arianna lo sa e per questo li ringrazia uno ad uno