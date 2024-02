Lazio, ecco Kent: il terzo inglese nella storia del club

La Lazio si è rinforzata con l'arrivo di Ryan Kent, attaccante inglese classe 1996 che arriva in Serie A in prestito con diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni. Il ventisettenne approda dopo sei mesi passati l Fenerbahçe non proprio indimenticabili. Per lui in Süper Lig solo 133 minuti, mentre in Conference League tra qualificazioni e torneo sono ben 500.