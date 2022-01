«Speravo de entra' prima». L'immagine di Leonardo Bonucci che aspetta a bordocampo di entrare contro l'Inter, nel match di Supercoppa Italiana, è diventata un meme. I social si sono scatenati con creazioni esilaranti. Dal difensore in fila per entrare in bagno, alla partita a bocce, alla rivisitazione del meme di "Narcos", fino all'attesa per il bus. Ecco quelli più divertenti.