Invasione di campo alla Laver Cup: attivista si dà fuoco durante il match tra Tsitsipas e Schwartzman. Cosa è successo

Momenti di paura a Laver Cup di Londra: durante il match tra Tsitsipas e Schwartzman un giovane ha invaso il campo alla O2 Arena, si è seduto nei pressi della rete e si è dato fuoco. Le fiamme sul suo braccio destro sono state subito spente e il ragazzo - che aveva una maglietta con la scritta "End private flights" - è stato portato via dalla sicurezza. Manifestava a favore del divieto di volo per i jet privati. Le televisioni hanno oscurato quel momento mentre sia l'arbitro che i giocatori si sono preoccupati per le condizioni dell'uomo.