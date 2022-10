Formula 1, GP Singapore: Brilla Leclerc, nona pole stagionale

Charles Leclerc e la Ferrari sono quasi perfetti nelle qualifiche del Gp di Singapore e il monegasco si porta a casa la nona pole position stagionale e la 18/a in carriera, mettendo una seria ipoteca sulla gara. Sbaglia tutto la Red Bull, che lascia Max Verstappen senza benzina proprio nel momento chiave delle qualifiche, costringendolo ad abortire il giro da pole e partire domani dall'ottava posizione. Forse un segnale delle tensioni che agitano il team, finito nella bufera per un possibile sforamento del budget cap nella scorsa stagione, ma certo un errore che fa infuriare l'olandese, il quale nonostante le dichiarazioni prudenti accarezzava l'idea di confermarsi campione del mondo già a Yas Marina. A insidiare Leclerc saranno Sergio Perez con l'altra Red Bull e Lewis Hamilton con la Mercedes, secondo e terzo a pochissimi millesimi, oltre a Carlos Sainz, che partirà dalla seconda fila a fianco del britannico. La pioggia che ha condizionato le libere concede una tregua per le qualifiche, ma l'asfalto umido del circuito cittadino di Singapore obbliga tutti a usare le gomme intermedie fino alla Q3.