Carlo Mazzone, quando Totti disse: «Mi fece crescere come calciatore e come uomo»

«Er magara! Così ti chiamavamo. Ti sarò per sempre grato perché mi hai fatto crescere come calciatore e come uomo. Oggi grazie a 'Come un padre' tutti potranno conoscere la splendida storia di un uomo come te, che ha amato il calcio e i suoi calciatori. Sei sempre nel mio cuore, sai quanto ti voglio bene». Queste le parole di Francesco Totti, nell'ottobre 2022, nel giorno di uscita del documentario su Prime Video su Carlo Mazzone scomparso il 19 agosto all'età di 86 anni.