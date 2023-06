Atp Stoccarda 2023, Kyrgios eliminato da Wu si arrabbia per gli asciugamani

L’Atp250 di Stoccarda perde un altro dei suoi protagonisti. Dopo Berrettini, crisi anche per Nick Kyrgios. L’australiano, dopo essere tornato in campo per la prima volta in seguito all’operazione di gennaio, esce sconfitto dal match con il cinese Yibing Wu (7-5; 6-3) e al termine della partita si scaglia contro gli organizzatori per il colore degli asciugamani.