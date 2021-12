Aguero annuncia in lacrime il suo ritiro per problemi cardiaci: «È un momento molto difficile»

Sergio 'Kun' Aguero ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Il calciatore 33enne lo ha fatto durante una conferenza stampa convocata al Camp Nou, insieme al presidente del Barcellona, Joan Laporta. «Ho deciso di smettere di giocare a calcio professionistico. È un momento molto difficile, però sono felice della decisione che ho preso per il bene della mia salute», ha detto commosso l'ex Manchester City. L'attaccante argentino ha sofferto di un'aritmia nella partita contro l'Alaves del 30 ottobre. «Ero nelle buone mani dei medici, mi hanno detto che la cosa migliore era smettere di giocare e ho preso questa decisione una settimana o dieci giorni fa. Ho fatto del mio meglio per vedere se c'era qualche speranza ma non è servito».