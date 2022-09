Tilda Swinton, super look a Venezia: sfoggia il giallo canarino e il viola glicine

Punta sul contrasto e i colori complementari Tilda Swinton. L'attrice è arrivata sul red carpet del Lido di Venezia accolta dai flash dei fotografi con un look originale e di grande impatto, come è nel suo stile. La protagonista di 'The Eternal Daughter' di Joanna Hogg, presentato oggi in Concorso alla 79ma Mostra di Venezia, indossa un lungo abito luccicante color glicine e, a contrasto, sfoggia una capigliatura rasata sulla nuca e color giallo canarino. L'attrice ha percorso il tappeto rosso insieme al cast del film, per entrare alla proiezione ufficiale della pellicola in Sala Grande.