Eurovision 2022, il primo gruppo di 10 finalisti dalla Grecia all'Ucraina

Dopo la serata di ieri 10 maggio alla fine della prima semifinale di Eurovision 2022, su 16 brani in gara si sono classificati in 10 per la finale. Sabato 14 maggio saliranno sul palco della finale: Marius Bear con 'Boys do cry' (Svizzera), Rosa Linn con 'Snap' (Armenia), Systur con 'Meo haekkandi sol' (Islanda), Monika Liu con 'Sentimentaì (Lituania), Maro con 'Saudade, Saudadè (Portogallo), Subwoolfer con 'Give that wolf a bananà (Norvegia), Amanda Georgiadi Tenfjord con 'Die together' (Grecia), Kalush Orchestra con 'Stefanià (Ucraina), Zbod si Zdub & Fratii Advahov con 'Trenuletul' (Moldavia) e S10 con 'De dieptè (Paesi Bassi).