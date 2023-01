Roma, vandali "bloccano" una via in centro: divelta recinzione a due passi dal Campidoglio

Forse ubriachi, sicuramente vandali. A pochi passi dal Campidoglio, in via Tribuna di Tor de Specchi, i residenti e i turisti si sono trovati di fronte uno scenario da disordini in piazza. Un motorino a terra, due scarpe, una busta dell'immondizia ma, soprattutto, una recinzione dei lavori in corso gettata a terra. Quest'ultima ha costretto gli automobilisti a deviare il percorso sull'isola pedonale di Piazza Margana per poter rientrare nelle vie adiacenti a Piazza Venezia.